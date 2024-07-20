Минлесхоз снимает ограничения на посещение лесов

Так, если в середине текущей недели районов с ограничениями было почти 60, то сейчас их количество сократилось до 40.
Больше всего ограничений в настоящий момент в Гродненской области, где 11 районов окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, это значит, что там до сих пор действует третий класс пожарной опасности. Среди них Берестовицкий, Волковысский, Гродненский, Дятловский, Зельвенский, Кореличский, Мостовский, Новогрудский, Свислочский, Слонимский и Щучинский районы.
В Брестской и Минской областях по 10 таких районов. Это Барановичский, Березовский, Брестский, Ганцевичский, Жабинковский, Ивацевичский, Каменецкий, Кобринский, Ляховичский и Малоритский райны Брестской области. В Минской области это Березинский, Вилейский, Воложинский, Копыльский, Молодечненский, Мядельский, Слуцкий, Столбцовский, Узденский и Червенский райны.
В Гомельской области только в пяти районах (Ельский, Житковичский, Лельчицкий, Октябрьский, Петриковский) до сих пор действуют ограничения в лесных массивах, а в Витебской — в четырех (Витебский, Полоцкий, Сенненский, Шарковщинский).
Остальные регионы, а также все районы Могилевской области считаются полностью открытыми.
Запреты и ограничения
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.
Стоит воздержаться
Несмотря на то, что пожарная опасность во многих районах уже сняла, в Минлесхозе порекомендовали пока воздержаться от посещения лесов.
Причина заключается в том, что в ближайшие дни в лесах будет вестись разработка буреломов и ветровалов, образовавшихся в результате разгула стихии в минувшие выходные.
В связи с этим нахождение в лесах может быть небезопасным, в ведомстве призвали по возможности не посещать лесные массивы в ближайшие недели.