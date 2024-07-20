Минлесхоз снимает ограничения на посещение лесов

Больше всего ограничений в настоящий момент в Гродненской области, где 11 районов окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, это значит, что там до сих пор действует третий класс пожарной опасности. Среди них Берестовицкий, Волковысский, Гродненский, Дятловский, Зельвенский, Кореличский, Мостовский, Новогрудский, Свислочский, Слонимский и Щучинский районы.