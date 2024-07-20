Начальник госпиталя Луганска написал письмо мэру Красноярска

«Горжусь нашими земляками и, в свою очередь, благодарю Наталью Викторовну и её семью за стойкость и мужество, за пример служения Отечеству. Красноярцы всегда отличались крепостью духа, смелостью и стремлением сделать всё возможное, чтобы помочь нашим бойцам СВО», — отметил Владислав Логинов.