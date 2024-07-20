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Начальник госпиталя Луганска написал письмо мэру Красноярска

Он поблагодарил за профессионалов, которые сейчас оказывают помощь и поддержку раненым бойцам и мирным жителям.

Источник: администрация Красноярска

Мэра Красноярска Владислава Логинова поблагодарил начальник военно-полевого госпиталя «Витязь» в Луганске за профессионализм сибирских медицинских работников.

Они оказывают помощь и поддержку раненым бойцам и мирным жителям.

Подполковник медицинской службы А. Мамбетов в своем письме отметил профессионализм красноярской перевязочной медсестры Натальи Гримберг.

«Горжусь нашими земляками и, в свою очередь, благодарю Наталью Викторовну и её семью за стойкость и мужество, за пример служения Отечеству. Красноярцы всегда отличались крепостью духа, смелостью и стремлением сделать всё возможное, чтобы помочь нашим бойцам СВО», — отметил Владислав Логинов.

Напомним, 20 июля, в 16:00 на Центральной набережной начнёт работу патриотический фестиваль, где будет работать выставка боевой техники, а также интерактивные площадки, военно-полевая кухня.

Здесь можно будет написать письмо солдату и поблагодарить наших защитников.

Как известно, красноярцы принимают активное участие в восстановлении Свердловска в Луганской Народной Республике. Они обновляют инфраструктуру, восстанавливают и возводятся более 70 социальных объектов.