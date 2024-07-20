Приметы на день Авдотьи-сеногнойки: что нельзя делать 20 июля 2024 года

В субботу, 20 июля, вспоминают преподобного Фому Малеина, а также жену князя Дмитрия Донского — преподобную Евдокию. В народном календаре — праздник Авдотья-сеногнойка (такое название н получил из-за того, что в этот день часто шли дожди, чтобы было плохо для скошенного сена, ведь он гнило) или Фома и Авдотья.