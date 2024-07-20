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Приметы на день Авдотьи-сеногнойки: что нельзя делать 20 июля 2024 года

В субботу, 20 июля, вспоминают преподобного Фому Малеина, а также жену князя Дмитрия Донского — преподобную Евдокию.

В субботу, 20 июля, вспоминают преподобного Фому Малеина, а также жену князя Дмитрия Донского — преподобную Евдокию. В народном календаре — праздник Авдотья-сеногнойка (такое название н получил из-за того, что в этот день часто шли дожди, чтобы было плохо для скошенного сена, ведь он гнило) или Фома и Авдотья.

Что можно делать 20 июля:

  • по народным традициям, первые снопы, срезанные в поле, сегодня убирали и хранили до праздника Покрова, чтобы угостить им домашний скот;
  • женщины плели пояс из колосьев и подвязывались им, чтобы, по поверьям, было легче работать;

Что нельзя делать 20 июля:

  • готовить банные веники;
  • сидеть под деревьями и обнимать их (считалось, что в этот день они могут забрать силы и энергию человека);
  • стирать вещи;
  • купаться в водоемах;

Народные приметы:

  • лошадь с вытянутой шеей принюхивается — будет дождь;
  • пауки активно плетут паутину — сухая погода установится;
  • вечером журавли кричат — к хорошей погоде.