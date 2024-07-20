Собянин: Начинается реставрация фасадов дворца Дурасова в усадьбе «Люблино»

Мэр отметил, что после 1918 года, когда усадьбу национализировали, во дворце были школа, отделение милиции, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны — коммунальные квартиры, а после усадьбу передали Институту океанологии Академии наук СССР. Лишь в 2003 году здесь открылся музей. Интерьеры дворца сейчас в удовлетворительном состоянии: сохранились подлинные росписи потолков и стен с сюжетами античных мифов. Но фасады требуют реставрации. Специалисты приведут в порядок белокаменный цоколь, основания и стены лестниц, восполнят утраченные архитектурные элементы.