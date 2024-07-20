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Собянин: Начинается реставрация фасадов дворца Дурасова в усадьбе «Люблино»

Начинается реставрация фасадов дворца Дурасова в музее-усадьбе «Люблино». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Это здание — выдающееся произведение русской усадебной архитектуры рубежа XVIII—XIX вв.еков. По легенде, владелец усадьбы “Люблино” Николай Дурасов решил увековечить одну из своих наград — крест Ордена Святой Анны I степени, и архитектор положил его в основу плана дворца», — рассказал он.

Мэр отметил, что после 1918 года, когда усадьбу национализировали, во дворце были школа, отделение милиции, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны — коммунальные квартиры, а после усадьбу передали Институту океанологии Академии наук СССР. Лишь в 2003 году здесь открылся музей. Интерьеры дворца сейчас в удовлетворительном состоянии: сохранились подлинные росписи потолков и стен с сюжетами античных мифов. Но фасады требуют реставрации. Специалисты приведут в порядок белокаменный цоколь, основания и стены лестниц, восполнят утраченные архитектурные элементы.

Собянин добавил, что на время работ залы дворца будут доступны для посещения.

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