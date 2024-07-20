В городах Крыма масштабные аварии на водоводах — когда дадут воду

«Сегодня работаем в городах Керчь, Феодосия, Саки. Есть повреждения на магистральных сетях, часть абонентов без воды. Бригады к выполнению работ уже приступили. Ограничения будут сняты с 15:00 до 17:00 сегодняшнего дня», — сказал он.