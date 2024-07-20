В городах Крыма масштабные аварии на водоводах — когда дадут воду

«Сегодня работаем в городах Керчь, Феодосия, Саки. Есть повреждения на магистральных сетях, часть абонентов без воды. Бригады к выполнению работ уже приступили. Ограничения будут сняты с 15:00 до 17:00 сегодняшнего дня», — сказал он.
В Первомайском, Черноморском, Сакском районах небольшие повреждения также устраняют аварийные бригады. В течение дня все заявки будут выполнены, заверил министр.
«Город Евпатория — сегодня работаем по установке насосного оборудования на улице Казаса, улице Фрунзе. Установим два подкачивающих насоса, повысим давление в многоквартирных домах», — отметил Новик.
В Феодосии в микрорайоне Челноково продолжается устранение повреждений магистрального водовода, который находится в аварийном состоянии. Там необходимо заменить 800 метров водовода, сказал Максим Новик.
«С понедельника начинаем подготовительные работы и силами предприятия “Вода Крыма” будет заменен наиболее аварийный участок — это 800 метров диаметром 800 миллиметров. Это нам значительно улучшит ситуацию по водообеспечению микрорайона Челноково». — заверил глава МинЖКХ.
В поселке Новый Свет наблюдается большой разбор воды, в связи с чем существующая сеть не справляется с ее подачей.
«В принципе, Новый Свет всегда был на графике водоснабжения. Сегодня мы немножко там попытаемся перерегулировать систему, перенастроим ее, надеемся, что в ближайшее время улучшим водоснабжение посёлка», — говорится в сообщении министра.
Ранее сообщалось, что в Феодосии в микрорайоне Челноково в связи с аварийной ситуацией введены графики подачи воды. Водовод на Челноковском массиве достиг крайней степени износа, в связи с чем принято решение по его замене.
В четверг, 18 июля, сообщалось о масштабных авариях на сетях водоснабжения в Алуште, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске, Ленинском и Красногвардейском районах.