Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городах Крыма масштабные аварии на водоводах — когда дадут воду

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. В Керчи, Феодосии и Саках из-за повреждения магистральных сетей водоснабжения часть абонентов остались без воды. Аварии на водоводах произошли также в Черноморском, Первомайском и Сакском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр ЖКХ Крыма Максим Новик.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня работаем в городах Керчь, Феодосия, Саки. Есть повреждения на магистральных сетях, часть абонентов без воды. Бригады к выполнению работ уже приступили. Ограничения будут сняты с 15:00 до 17:00 сегодняшнего дня», — сказал он.

В Первомайском, Черноморском, Сакском районах небольшие повреждения также устраняют аварийные бригады. В течение дня все заявки будут выполнены, заверил министр.

«Город Евпатория — сегодня работаем по установке насосного оборудования на улице Казаса, улице Фрунзе. Установим два подкачивающих насоса, повысим давление в многоквартирных домах», — отметил Новик.

В Феодосии в микрорайоне Челноково продолжается устранение повреждений магистрального водовода, который находится в аварийном состоянии. Там необходимо заменить 800 метров водовода, сказал Максим Новик.

«С понедельника начинаем подготовительные работы и силами предприятия “Вода Крыма” будет заменен наиболее аварийный участок — это 800 метров диаметром 800 миллиметров. Это нам значительно улучшит ситуацию по водообеспечению микрорайона Челноково». — заверил глава МинЖКХ.

В поселке Новый Свет наблюдается большой разбор воды, в связи с чем существующая сеть не справляется с ее подачей.

«В принципе, Новый Свет всегда был на графике водоснабжения. Сегодня мы немножко там попытаемся перерегулировать систему, перенастроим ее, надеемся, что в ближайшее время улучшим водоснабжение посёлка», — говорится в сообщении министра.

Ранее сообщалось, что в Феодосии в микрорайоне Челноково в связи с аварийной ситуацией введены графики подачи воды. Водовод на Челноковском массиве достиг крайней степени износа, в связи с чем принято решение по его замене.

В четверг, 18 июля, сообщалось о масштабных авариях на сетях водоснабжения в Алуште, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске, Ленинском и Красногвардейском районах.

ЖКХ