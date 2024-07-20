На юге Челябинской области «чёрный лесоруб» незаконно спилил 43 берёзы

— В дежурную часть обратился представитель Верхнеуральского лесничества с сообщением, что неизвестное лицо спилило 43 сырорастущих березы, — рассказали в региональном главке. — Сотрудники полиции провели осмотр места преступления и анализ оставленных злоумышленником улик. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 42-летний местный житель.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). На время следствия его отпустили домой под обязательство о явке.