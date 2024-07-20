На юге Челябинской области «чёрный лесоруб» незаконно спилил 43 берёзы

В Нагайбакском районе полицейские задержали «чёрного лесоруба», который незаконно спилил 43 берёзы. Ущерб от его действий составил около 148 тысяч рублей. Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в Главном управлении МВД по Челябинской области.