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На юге Челябинской области «чёрный лесоруб» незаконно спилил 43 берёзы

В Нагайбакском районе полицейские задержали «чёрного лесоруба», который незаконно спилил 43 берёзы. Ущерб от его действий составил около 148 тысяч рублей. Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в Главном управлении МВД по Челябинской области.

Источник: Pchela.News

— В дежурную часть обратился представитель Верхнеуральского лесничества с сообщением, что неизвестное лицо спилило 43 сырорастущих березы, — рассказали в региональном главке. — Сотрудники полиции провели осмотр места преступления и анализ оставленных злоумышленником улик. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 42-летний местный житель.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). На время следствия его отпустили домой под обязательство о явке.

Часть 2 статьи 260 УК РФ предусматривает наказание от крупного штрафа до четырёх лет лишения свободы.