В омском аэропорту произошла массовая задержка рейсов

В частности, на три часа позже улетел самолет до Санкт-Петербурга; почти на 5 часов был задержан самолет до московского Домодедово; рейс до Антальи улетел с задержкой на полчаса. Кроме того, предварительно на 30 минут задерживается дневной рейс до Новосибирска.