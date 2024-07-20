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В омском аэропорту произошла массовая задержка рейсов

Утром субботы, 20 июля 2024 года, в омском аэропорту произошла массовая задержка рейсов. С опозданием до нескольких часов из Омска вылетели более 10 различных рейсов.

В частности, на три часа позже улетел самолет до Санкт-Петербурга; почти на 5 часов был задержан самолет до московского Домодедово; рейс до Антальи улетел с задержкой на полчаса. Кроме того, предварительно на 30 минут задерживается дневной рейс до Новосибирска.

Судя по всему, причиной такой массовой задержки стал густой туман, опустившийся на Омск утром 20 июля.

Вместе с тем, ряд самолетов этим утром не смогли сесть в Омске. В частности, рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи улетели в Новосибирск, еще два рейса из Москвы были направлены в Тюмень.