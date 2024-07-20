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Когда павлины сбросят «хвосты», рассказали в зоопарке Симферополя

Полюбоваться великолепием птиц нужно успеть до августа.

Источник: МБУК "Парки столицы"

Сотрудники зоопарка Симферополя рассказали, когда павлины сбросят свои «хвосты». Полюбоваться великолепием птиц нужно успеть до августа, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МБУК «Парки столицы».

«Брачный период у птиц закончится в конце июля. У самцов не будет необходимости завлекать самок своими яркими хвостовыми перьями, и они начнут их сбрасывать. Новые отрастут примерно через семь месяцев. Как раз к началу следующего брачного сезона», — рассказали в МБУК «Парки столицы».

Сотрудники зоопарка также отметили, что роскошный хвост павлина — вовсе не хвост. Это перья, растущие над хвостом. А сам хвостик куда менее заметен.

флора и фауна