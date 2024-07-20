Когда павлины сбросят «хвосты», рассказали в зоопарке Симферополя

«Брачный период у птиц закончится в конце июля. У самцов не будет необходимости завлекать самок своими яркими хвостовыми перьями, и они начнут их сбрасывать. Новые отрастут примерно через семь месяцев. Как раз к началу следующего брачного сезона», — рассказали в МБУК «Парки столицы».