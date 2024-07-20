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Остаются точечные аварии — ситуация с энергоснабжением в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. Работы по восстановлению подачи электричества в дома жителей и гостей Большой Ялты продолжаются. Большинство абонентов к субботе уже запитаны, рассказала глава городской администрации Янина Павленко.

Источник: РИА "Новости"

«️Ситуация с энергоснабжением Большой Ялты контролируема, большинство потребителей подключены. Остаются точечные аварии, специалисты устраняют их. Работа по ул. Ореховой продолжается», — написала она в своем Telegram-канале.

Центр Ялты был обесточен в четверг вечером из-за аварии на подстанции Дарсан, где был поврежден высоковольтный кабель. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов.

До 40 трансформаторных подстанций вышли из строя, часть из них удалось восстановить, энергетики ремонтировали подземные кабели, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Работы по подключению к электросетям начали вечером в пятницу. Они проходят поэтапно, чтобы не допустить лишней нагрузки сетей.

ЖКХ