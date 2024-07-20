9-летнего мальчика объявили в розыск в Семее

Как сообщили в департаменте полиции области Абай, 9-летний мальчик из Семея вышел из дома в неизвестном направлении и по настоящее время его местонахождение неизвестно. Он был одет в красную футболку, бордовые шорты, черно-зеленые кроссовки, на голове была черная кепка.