9-летнего мальчика объявили в розыск в Семее

Как сообщили в департаменте полиции области Абай, 9-летний мальчик из Семея вышел из дома в неизвестном направлении и по настоящее время его местонахождение неизвестно. Он был одет в красную футболку, бордовые шорты, черно-зеленые кроссовки, на голове была черная кепка.
«Департамент полиции области Абай обращается к жителям областного центра оказать содействие в поиске без вести пропавшего несовершеннолетнего Маненова Алинура Ерланулы, 25.06.2015 года рождения, который 19 июля 2024 года около 12:00 часов вышел из дома по адресу город Семей, улица Теартальная, 11 в неизвестном направлении и по настоящее время его местонахождение неизвестно. Приметы: волосы темные, глаза карие. Рост 135−140 сантиметров. Худощавого телосложения».
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят обращаться в полицию.