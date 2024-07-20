Ремонтные работы на сетях водоснабжения и канализации проведены в центре Иркутска

В центральной части Иркутска проведены ремонтные работы на сетях водоснабжения и канализации. Они проводились с 22:00 18 июля до 04:00 20 июля. В этот период у многих жителей города в кранах отсутствовала вода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.