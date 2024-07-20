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Ремонтные работы на сетях водоснабжения и канализации проведены в центре Иркутска

В центре Иркутска на 30 часов отключили воду из-за ремонтных работ на сетях.

Источник: Комсомольская правда

В центральной части Иркутска проведены ремонтные работы на сетях водоснабжения и канализации. Они проводились с 22:00 18 июля до 04:00 20 июля. В этот период у многих жителей города в кранах отсутствовала вода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

— Выполнение ремонтных работ позволило повысить надежность работы сетей питьевого водоснабжения и канализации в зимнее время, а также обеспечить требуемый уровень пожарной безопасности жилых, административных и других объектов, находящихся в центральной части города, — говорится в сообщении.

Коммунальщики заменили 7 единиц запорной арматуры различного диаметра, 10 пожарных гидрантов, а также выполнили профилактическую чистку трубопроводов канализации. При этом период отключения водоснабжения составил 30 часов вместо запланированных 34. Предприятие обеспечило подвоз питьевой воды к больницам и другим учреждениям здравоохранения.