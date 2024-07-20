Жители трех округов Омска ждут отключения воды 25 июля

В следующий четверг, 25 июля, пройдут масштабные отключения холодной воды, который затронут жителей Центрального, Советского и Октябрьского округов.
С 11:00 до 22:00 25 июля без воды придется посидеть жителям следующих домов в Центральном округе:
— частный сектор по ул. 6-я Северная от ул. Осоавиахимовская до ул. Красный Пахарь;
4 водоразборные колонки по ул. 6я Северная, 170, 186,190,192.
С 10:00 до 20:00 25 июля холодной воды не будет в кранах дом по следующим адресам:
— частные жилые дома по улицам Загородная, Полевая, Трудовая, Аграрная и Песчаная;
— пр. Мира, д. 122 (АЗС13), д.177/7, д. 185, д.185/5, д.177/1, д.185/1, д.185/10, д.187/5, д.189/1, д. 191, д. 140, д.142;
— 28 водоразборных колонок в мкрн. Николаевка;
С 10:20 до 22:00 25 июля без воды из—за врезки нового водопровода останутся дома по следующим адресам:
— ул. Богдана Хмельницкого, 208, 212, 212А (административное), 214, 216, 220, 214А;
— ул. 1-я Транспортная, 7 (административное).
Для местных жителей с 10:00 до окончания работ будет работать машина с питьевой водой по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 212.