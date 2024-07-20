Белорус пытался вывезти из страны крупную партию цветмета, но был задержан

Внимание сотрудников ГАИ и БЭП Дубровенского РОВД привлек 31-летний житель Орши. При осмотре полуприцепа мужчины правоохранители обнаружили лом цветных металлов.
При этом соответствующих сопроводительных документов у владельца груза не оказалось.
Водитель сообщил, что лом цветного металла он перевозил в Россию по просьбе своего знакомого, никаких документов тот ему не передавал. По словам мужчины, за перевозку груза ему обещали денежное вознаграждение.
В результате правоохранители изъяли незаконный груз — всего в полуприцепе оказалось более 13 тонн цветмета, его стоимость оценивается в более, чем 45 тысяч белорусских рублей.
За нарушение порядка вывоза из страны лома и отхода черных и цветных металлов в отношении жителя Орши составлен протокол об административном правонарушении.