В Узбекистане появятся улицы для людей с ограниченными возможностями

С 1 октября 2024 года в тендерах на автобусные маршруты в Ташкенте и международные маршруты будут участвовать только те компании, у которых есть автобусы, оборудованные для людей с инвалидностью. С 1 января 2025 года это правило будет применяться и для автобусных маршрутов в Каракалпакстане и между областями и районами.