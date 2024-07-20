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В Узбекистане появятся улицы для людей с ограниченными возможностями

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ежегодно районные и городские хокимияты будут разрабатывать проекты для адаптации хотя бы одной улицы для нужд людей с инвалидностью, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Соответствующее постановление подписал президент. Согласно документу, до 1 декабря 2024 года улицы должны быть оборудованы так, чтобы людям с инвалидностью было удобно и безопасно передвигаться.

К 1 января 2026 года будет внедрена информационная система «Интерактивная карта», которая покажет все места, где созданы условия для свободного передвижения людей с инвалидностью по всей республике.

С 1 октября 2024 года в тендерах на автобусные маршруты в Ташкенте и международные маршруты будут участвовать только те компании, у которых есть автобусы, оборудованные для людей с инвалидностью. С 1 января 2025 года это правило будет применяться и для автобусных маршрутов в Каракалпакстане и между областями и районами.