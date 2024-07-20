В Башкирии пьяный водитель предлагал автоинспекторам взятку в 50 тыс. рублей.

В деревне Байки-Юнусово Караидельского района ДПС остановила для проверки Great Wall и обнаружила очень пьяного водителя. Результат теста показал 1,297 мг/л при норме не более 0,16 мг/л — сильное опьянение.
Неудивительно, что 43-летний мужчина хотел любыми путями избежать медосвидетельствования и стал предлагать взятку, начав с 5 тыс. и закончив суммой на 50 тыс. рублей.
Причина такого поведения вскоре выяснилась. Данный гражданин уже привлекался к административному наказанию за «пьяную езду» — в апреле 2022 года его лишали прав на 1,5 года со штрафом 30 тыс. рублей.
Теперь же ему грозят уголовные санкции — не только за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии, но и за попытку дачи взятки.