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До плюс +30°С и грозы ожидаются в Беларуси 21 июля

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местами днем до плюс 30 градусов и грозы в отдельных районах ожидаются завтра, 21 июля, в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°

В воскресенье, 21 июля, в республике ожидается переменная облачность. Ночью местами по северу, а утром и днем преимущественно в северной части страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман.

Ветер будет неустойчивым слабым до умеренного, во время грозы вероятно усиление до порывистого.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 10−16 градусов выше нуля. Днем столбик термометра поднимется до 23−29 градусов тепла. Местами на юге страны температура воздуха прогреется до плюс 30 градусов по Цельсию.