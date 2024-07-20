До плюс +30°С и грозы ожидаются в Беларуси 21 июля

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местами днем до плюс 30 градусов и грозы в отдельных районах ожидаются завтра, 21 июля, в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.