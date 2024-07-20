До плюс +30°С и грозы ожидаются в Беларуси 21 июля

В воскресенье, 21 июля, в республике ожидается переменная облачность. Ночью местами по северу, а утром и днем преимущественно в северной части страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман.
Ветер будет неустойчивым слабым до умеренного, во время грозы вероятно усиление до порывистого.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 10−16 градусов выше нуля. Днем столбик термометра поднимется до 23−29 градусов тепла. Местами на юге страны температура воздуха прогреется до плюс 30 градусов по Цельсию.