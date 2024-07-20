В Речицком районе пойманная в Днепре плотва оказалась заражена опасным паразитом

В сообщении сказано, что по результатам испытаний в плотве, выловленной в Днепре (речь идет про 11 километр от створного знака № 97), были найдены живые личинки Opisthorchidae. Специалисты напомнили, что описторхоз является опасным заболеванием, при котором чаще всего поражается печень. Сказано, что личинки прикрепляются к стенкам желчных протоков печени, а уже через три месяца могут вырасти до одного сантиметра.