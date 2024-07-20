В Речицком районе пойманная в Днепре плотва оказалась заражена опасным паразитом

В Гомельской области зараженную опасными паразитами рыбу поймали в Днепре, рассказали в пресс-службе Речицкого зонального центре гигиены и эпидемиологии.
В сообщении сказано, что по результатам испытаний в плотве, выловленной в Днепре (речь идет про 11 километр от створного знака № 97), были найдены живые личинки Opisthorchidae. Специалисты напомнили, что описторхоз является опасным заболеванием, при котором чаще всего поражается печень. Сказано, что личинки прикрепляются к стенкам желчных протоков печени, а уже через три месяца могут вырасти до одного сантиметра.
В пресс-службе добавили, что число паразитов в организме может достигать 40 тысяч экземпляров, так как человек указанным заболеванием может подзаражаться многократно. Кроме того, указанные паразиты являются долгожителями среди глистов, живя 30 лет в организме, если не лечится.
«В течение всей своей долгой жизни паразиты выделяют токсины, которые могут вызвать рак или цирроз печени», — сказано в сообщении.
Специалисты советуют отваривать или же варить речную рыбу, чтобы не заразиться описторхозом. Говоря про другие способы приготовления (это посол, сушка, копчение), подчеркивается, что они не убивают возбудителей названного заболевания.