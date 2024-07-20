В Калининграде 8 августа стартует рок-фестиваль K! nRock

K! nRock в 2024 году отметит 30-летие. С 8 по 11 августа Калининград накроет волна рока, в фестивале примут участие в том числе группы «Алиса», «Крематорий», «Монгол Шуудан», а также легенда американского рока Джо Линн Тернер. Зрители смогут послушать и группы с восточным колоритом, такие как «Свободный Режим» из Киргизии и Motor-Roller из Казахстана.