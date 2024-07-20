О перебоях в электроснабжении потребителей должны предупреждать не менее чем за трое суток — Минюст

«Я, как потребитель, не был предупрежден и не был проинформирован, почему у нас нет электричества. Уже 7 часов прошло. Можно считать эту публикацию публичным заявлением в Комитет по конкуренции с просьбой открыть дело против АО “Hududiy Elektr Tarmoqlari” по факту нарушения закона», — написал в своем блоге журналист Никита Макаренко об отсутствии света в Яккасарайском районе столицы.