О перебоях в электроснабжении потребителей должны предупреждать не менее чем за трое суток — Минюст

Кроме того, потребителей обязаны проинформировать и о причинах отключения электричества. Однако на практике видно, что предупреждения о плановых ремонтных работах и отключении электричества публикуются в лучше случае за день, а бывает и в день отключения.
«Я, как потребитель, не был предупрежден и не был проинформирован, почему у нас нет электричества. Уже 7 часов прошло. Можно считать эту публикацию публичным заявлением в Комитет по конкуренции с просьбой открыть дело против АО “Hududiy Elektr Tarmoqlari” по факту нарушения закона», — написал в своем блоге журналист Никита Макаренко об отсутствии света в Яккасарайском районе столицы.