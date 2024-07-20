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О перебоях в электроснабжении потребителей должны предупреждать не менее чем за трое суток — Минюст

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Предприятия территориальных электрических сетей обязаны предупреждать о плановом ремонте, а также сопутствующих перебоях в электроснабжении не позднее чем за 3 суток. Об этом говорит законодательство, напомнили в Министерстве юстиции.

Источник: Podrobno.uz

Кроме того, потребителей обязаны проинформировать и о причинах отключения электричества. Однако на практике видно, что предупреждения о плановых ремонтных работах и отключении электричества публикуются в лучше случае за день, а бывает и в день отключения.

«Я, как потребитель, не был предупрежден и не был проинформирован, почему у нас нет электричества. Уже 7 часов прошло. Можно считать эту публикацию публичным заявлением в Комитет по конкуренции с просьбой открыть дело против АО “Hududiy Elektr Tarmoqlari” по факту нарушения закона», — написал в своем блоге журналист Никита Макаренко об отсутствии света в Яккасарайском районе столицы.

ЖКХ