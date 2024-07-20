Остановка на «40 лет Победы» не рухнула, ее снес предприниматель — хокимият

«Эта остановка была закреплена за предпринимателем, который незаконно к выделенной площади в 10 квадратных метров занял еще 30 квадратов и построил торговую точку. После нескольких предупреждений ему назначили штраф 49,5 миллиона сумов и предписали снести постройку», — заявили в районной администрации.