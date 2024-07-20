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Остановка на «40 лет Победы» не рухнула, ее снес предприниматель — хокимият

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Недавно сообщалось, что автобусная остановка в Яшнабадском районе на «40 лет Победы» просуществовала всего два дня и рухнула. Районный хокимият опроверг саморазрушение и заявил, что остановку снес предприниматель, нарушивший строительные нормы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Напомним, что пресс-служба «Тошшахартрансхизмат» заявляла, что обрушение произошло из-за плохо закрепленных конструкций. Сегодня ситуацию прокомментировал Яшнабадский хокимият.

«Эта остановка была закреплена за предпринимателем, который незаконно к выделенной площади в 10 квадратных метров занял еще 30 квадратов и построил торговую точку. После нескольких предупреждений ему назначили штраф 49,5 миллиона сумов и предписали снести постройку», — заявили в районной администрации.

Бизнесмен самостоятельно снес торговую точку, которая создавала неудобства для пассажиров. Ему также разъяснили, что для нового проекта необходимо согласовать и соблюсти ограничение по площади в 10 квадратных метров.

Сообщается, что районная администрация оперативно возвела новую автобусную остановку, реконструкция которой продолжается.