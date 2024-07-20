Дрон для патрулирования пляжей используют спасатели ВКО

В целях профилактики, сотрудники ДЧС ВКО проводят рейды на опасных для купания местах. Там, где протяженность береговой линии водоемов большая, применяют дрон. Осмотрев с высоты, где купаются отдыхающие, спасатели подходят к нарушителям и разъясняют основные правила поведения на воде. Также доводится информация об административной ответственности по статье 412 КоАП. С начала купального сезона 16 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил.