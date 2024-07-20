Дрон для патрулирования пляжей используют спасатели ВКО

Но отдыхающих это не останавливает. Они продолжают купаться, подвергая свою жизнь опасности.
Между тем, спасатели ДЧС ВКО неоднократно напоминали, на таких участках водолазы не обследовали дно, нет спасателей и медицинского пункта.
В целях профилактики, сотрудники ДЧС ВКО проводят рейды на опасных для купания местах. Там, где протяженность береговой линии водоемов большая, применяют дрон. Осмотрев с высоты, где купаются отдыхающие, спасатели подходят к нарушителям и разъясняют основные правила поведения на воде. Также доводится информация об административной ответственности по статье 412 КоАП. С начала купального сезона 16 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил.
ДЧС ВКО еще раз обращается к отдыхающим: не игнорируйте знак «Купание запрещено». Купайтесь только в установленных местах. Не заходите в воду в незнакомом месте. Не оставляйте детей без присмотра. Не заплывайте за буйки и ограждения.