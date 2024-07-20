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Дрон для патрулирования пляжей используют спасатели ВКО

Купание в необорудованных местах — основная причина гибели на водоемах. В ВКО водоёмов, на которых чаще всего происходят несчастные случаи, 74. В целом, там установлены более 200 запрещающих знаков, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Источник: ДЧС ВКО

Но отдыхающих это не останавливает. Они продолжают купаться, подвергая свою жизнь опасности.

Между тем, спасатели ДЧС ВКО неоднократно напоминали, на таких участках водолазы не обследовали дно, нет спасателей и медицинского пункта.

В целях профилактики, сотрудники ДЧС ВКО проводят рейды на опасных для купания местах. Там, где протяженность береговой линии водоемов большая, применяют дрон. Осмотрев с высоты, где купаются отдыхающие, спасатели подходят к нарушителям и разъясняют основные правила поведения на воде. Также доводится информация об административной ответственности по статье 412 КоАП. С начала купального сезона 16 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил.

отметили в ведомстве.

ДЧС ВКО еще раз обращается к отдыхающим: не игнорируйте знак «Купание запрещено». Купайтесь только в установленных местах. Не заходите в воду в незнакомом месте. Не оставляйте детей без присмотра. Не заплывайте за буйки и ограждения.