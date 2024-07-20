Глава Минэнерго сказал про полную проверку электросетей после урагана в Беларуси

Глава Минэнерго сказал про полную проверку электросетей после бури на Гомельщине. Подробности министр энергетики Виктор Каранкевич озвучил в интервью БелТА.
По его словам, при учете ликвидации последствий непогоды ведомством были сделаны соответствующие выводы. Кроме того, была организована разработка комплексных мер, связанных с повышением надежности электроснабжения.
Глава Минэнерго подчеркнул, что ключевой задачей является модернизация электросетевой инфраструктуры, добавив, что соответствующие поручения были даны президентом Беларуси и к их выполнению уже приступили.
— В ближайшее время в каждом регионе будет проведена полная ревизия энергетических мощностей и электросетей.
Каранкевич отметил, что по результатам будут выработаны комплексные предложения, а также подходы, касающиеся их реализации.