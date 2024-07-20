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С отставанием идут в Татарстане работы по программе «Наш двор»

Разобраться с причинами отставания поручил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Источник: Мэрия Казани

С отставанием идут в Татарстане некоторые виды работ программы «Наш двор», предаёт пресс-служба раиса РТ с субботнего совещания в Доме правительства РТ.

Конкретные цифры назвала директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Так, дорожные работы в рамках программы выполнены на 64%, темпы их выполнения на 12% ниже в сравнении с планом этого года (74%).

Монтаж уличного оборудования во дворах на 17 июля выполнен на 36% — с отставанием на 21% от плана 2024 года.

На данный момент монтаж оборудования завершен в 165 дворах в рамках программы (или 20% от общего количества дворов). Наиля Зиннатуллина доложила о результатах мониторинга дворов, где выявлены недоработки.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что по программе «Над двор» в республике идет отставание в установке оборудования не только от плана 2024 года, но и от показателей 2023 года.

Наиля Зиннатуллина пояснила, что отставание образовалось в последние полтора месяца по нескольким направлениям программы. Оно вызвано тем, что оборудование устанавливают сразу после дорожных работ, установки освещения.

Алексей Песошин дал поручение разобраться с причинами отставания.

ЖКХ