В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок

Она отметила, что после серьезной аварии на высоковольтных линиях, которая произошла накануне, в городе к 4 утра восстановили подачу света во все дома. Для того, чтобы ситуация не повторялась, всем жителям и работникам сферы курортов и общепита необходимо сократить нагрузку на сети в пиковые часы потребления.
«Просим всех жителей домов, руководителей санаторно-курортных комплексов, владельцев кафе, ресторанов, небольших баров не включать одновременно все электрическое оборудование с 11 часов утра до 16:00. Это самый пик разбора электроэнергии», — сказала она в видеообращении.
Огнева отметила, что в Алуште этим летом почти на 100% заполнены отели и санаторно-курортные комплексы, в городе очень много туристов. И такие ограничительные меры позволят избежать веерных отключений света, подчеркнула она.
19 июля Алуштинский городской округ остался без электричества из-за масштабной аварии на высоковольтной линии под Ялтой. Это привело к выходу из строя оборудования на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, из-за чего 49 тысяч потребителей осталось без света, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Энергетики всю ночь устраняли последствия аварии. В полночь потребителей стали подключать к электроснабжению.
По словам главы ялтинской администрации Янины Павленко, по состоянию на утро 20 июля в городе остаются точечные проблемы с подключением к электроэнергии. Большинство абонентов уже запитаны, проинформировала она.