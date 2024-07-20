В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок

Она отметила, что после серьезной аварии на высоковольтных линиях, которая произошла накануне, в городе к 4 утра восстановили подачу света во все дома. Для того, чтобы ситуация не повторялась, всем жителям и работникам сферы курортов и общепита необходимо сократить нагрузку на сети в пиковые часы потребления.