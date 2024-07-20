«Кот должен быть толстым, а прививки домашним не нужны»: 7 мифов об уходе за животными, которые могут стоить им жизни

— Да, порой питомцы — и кошки и собаки — с лишним весом выглядят мило и забавно. Однако стоит помнить: ожирение может привести к сердечно-сосудистой недостаточности, тромбоэмболии, сахарному диабету, нарушениям в работе печени, одышкам. И это лишь малая часть последствий. Чаще всего животные набирают вес из-за изменения гормонального фона — после кастрации или стерилизации, наследственности, а также при неправильном кормлении. Но ни в коем случае, заметив упитанные бока у любимца, не спешите сажать его на диету! Для начала покажите специалисту, который назначит необходимые анализы или УЗИ. Они необходимы для того, чтобы исключить неочевидные для хозяина скрытые заболевания, которые и препятствуют потере жира. Помочь питомцу сбросить вес можно несколькими способами. Во-первых, пересмотрите суточную норму корма (на каждой упаковке с обратной стороны есть информация с указанием возраста и веса животного, а также положенное при таких параметрах количество еды), либо вовсе присмотритесь к специальным диетическим кормам. Во-вторых, обратите внимание на частоту походов питомца в туалет. Взрослые животные справляют нужду «по большому» один раз в сутки. Если это происходит чаще, значит, переедает. В-третьих, безусловно, необходимо включить в режим дня любимца больше физической активности — игры с указкой или мячиком, занятия на специальных тренажерах или прогулки на улице. Можно и заставить его делать «упражнения». Например, поставьте коту миску с едой на подоконник или лестницу. Чтобы добраться до нее, коту придется потрудиться. Правда, не забывайте о возрасте любимца и его состоянии здоровья. Если есть проблемы, скажем, с суставами, такие активности принесут больше вреда, чем пользы.