«Кот должен быть толстым, а прививки домашним не нужны»: 7 мифов об уходе за животными, которые могут стоить им жизни

Казалось бы, ну что сложного содержать кошку или собаку? Корми, да выгуливай! И с какой же жестокой реальностью сталкиваются те, кто так считает, когда заводят питомца. Методом проб и ошибок, которые могут даже стоить любимцу жизни, учатся за ними ухаживать. Вместе с ветеринаром с 20-летним стажем, заместителем начальника Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных Александром Тихенко, КП-Иркутск собрала самые расхожие мифы о природных инстинктах и потребностях братьев наших меньших.
1. «Хороший кот должен быть толстым!».
— Да, порой питомцы — и кошки и собаки — с лишним весом выглядят мило и забавно. Однако стоит помнить: ожирение может привести к сердечно-сосудистой недостаточности, тромбоэмболии, сахарному диабету, нарушениям в работе печени, одышкам. И это лишь малая часть последствий. Чаще всего животные набирают вес из-за изменения гормонального фона — после кастрации или стерилизации, наследственности, а также при неправильном кормлении. Но ни в коем случае, заметив упитанные бока у любимца, не спешите сажать его на диету! Для начала покажите специалисту, который назначит необходимые анализы или УЗИ. Они необходимы для того, чтобы исключить неочевидные для хозяина скрытые заболевания, которые и препятствуют потере жира. Помочь питомцу сбросить вес можно несколькими способами. Во-первых, пересмотрите суточную норму корма (на каждой упаковке с обратной стороны есть информация с указанием возраста и веса животного, а также положенное при таких параметрах количество еды), либо вовсе присмотритесь к специальным диетическим кормам. Во-вторых, обратите внимание на частоту походов питомца в туалет. Взрослые животные справляют нужду «по большому» один раз в сутки. Если это происходит чаще, значит, переедает. В-третьих, безусловно, необходимо включить в режим дня любимца больше физической активности — игры с указкой или мячиком, занятия на специальных тренажерах или прогулки на улице. Можно и заставить его делать «упражнения». Например, поставьте коту миску с едой на подоконник или лестницу. Чтобы добраться до нее, коту придется потрудиться. Правда, не забывайте о возрасте любимца и его состоянии здоровья. Если есть проблемы, скажем, с суставами, такие активности принесут больше вреда, чем пользы.
2. «Прививки домашним не нужны».
— Мол, зачем, если не выходит за порог дома? Однако некоторые заболевания передаются и без прямого контакта с носителем. Например, заразу могут принести сами хозяева в дом — на подошве обуви. Мы рекомендуем вакцинировать всех животных. Кошек прививают от бешенства, панлейкопении («кошачья чумка»), кальцивироза и инфекционного ринотрахеита. Собак нужно защитить от бешенства, чумки, парвовирусного энтерита, аденовироза и лептоспироза. Первую вакцину щенок должен получить двукратно в возрасте до года. Повторные — каждые 12 месяцев. Но важно помнить, вакцина — не защита от заражения, она предупреждает от тяжелых последствий. Кроме того, всем животным раз в квартал положено проводить обработку от глистов, а раз в сезон (с конца марта по сентябрь) — от блох и клещей.
3. «Зачем обследовать, если выглядит здоровым?».
— Зачастую к нам обращаются за помощью когда, когда у питомца наблюдаются уже явные признаки заболевания. Увы, большинство недугов, которым подвержены собаки и кошки, протекают бессимптомно. Выявить их можно только с помощью лабораторных исследований. Поэтому здоровье питомца надо проверять раз в год: сделать УЗИ внутренних органов, сдать общий анализ крови. Так есть шанс выявить заболевания на ранних стадиях! Например, зубной камень можно предупредить, если использовать специальную пасту или твердые лакомства для чистки. Как правило, хозяева, которые ухаживают за полостью пасти собак и кошек, впервые приводят их на чистку только в 6−7 лет. А те, кто этого не делает, гораздо раньше — в 3−4 года.
4. «Нельзя лишать радости материнства!».
— Такие аргументы слышим часто. Но у животных есть только инстинкт размножения. А беременность и роды не дают ни собакам, ни кошкам никакого чудодейственного эффекта. Напротив — своевременная стерилизация избавляет от заболеваний половой системы, риска появления рака молочных желез и воспаления матки. К тому же гормональные всплески такие, как роды, истощают организм самок. Стерилизованная кошка может прожить на −3 года дольше. У некастрированных котов врачи выявляют простатит, онкологию предстательной железы, семенников или другие смертельные заболевания.
5. «Собаке — кости, кошке — молоко».
— Собаке действительно полезно грызть кости, так как это один из способов предотвращения образования зубного камня. Кроме того, у них, особенно у щенков, есть потребность в разгрызании, это инстинкт. Однако, решив дать кость, необходимо помнить следующее. Мелкие, как и хрящи, могут застрять в горле или желудке, вызвать удушье, их собакам категорически нельзя. Об осколки можно сломать зуб и инфицировать десна. Поэтому, главное — это размер угощения, он должен соответствовать габаритам пса. И лучше всего, если собака будет грызть кость под присмотром хозяина. Сырые, с остатками мяса, могут содержать паразитов, хотя и отварные опасны не меньше. При высокой температуре в них образуется клейковина, которая в желудке сбивается в плотный комок. Следует ошпаривать кость в кипятке или проваривать в бульоне до полуготовности. Идеальный вариант — специальные и безопасные готовые лакомства из зоомагазина. Кот и его потребность в молоке — тоже миф. При постоянном употреблении этого продукта у животных могут начаться проблемы с пищеварением из-за непереносимости лактозы у большинства кошачьих. Только в желудке у малышей есть фермент, который расщепляет ее из материнского молока. У взрослых особей его нет, поэтому возникают диарея, рвота и вздутие живота.
6. «Маленькие породы не нуждаются в прогулках».
— Некоторые хозяева миниатюрных собак в этом убеждены. Мол, пусть справляет нужду на пеленку или в лоток, как кошки, всю жизнь, а подышать свежим воздухом можно и на балконе. Но это не так. Прогулки для собаки — не только возможность сходить в туалет, но и получить витамин D от солнца, необходимую умственную и физическую нагрузку, пообщаться с другими животными и познать окружающий мир. Из-за долгого заточения в квартире и недостатка активностей, любимец может заскучать, что приведет к разрушительному поведению. Он будет лаять, грызть обувь или мебель. В среднем взрослому животному, в том числе представителям миниатюрных пород, необходимо 2 выгула в день.
7. «Собака — не дура, чтобы убегать без поводка».
— Многие практикуют самовыгул. Мол, дают животному свободу и право выбора. «Да и не дура же собака, чтобы убегать далеко. Дома ведь лучше!». Но животные подчиняются инстинктам, а не разуму. Собака может 10 лет гулять без поводка, а в какой-то момент сорваться и убежать. Например, если испугается громкого звука, кинется, куда глаза глядят, в стрессе и заблудится. Или кобель может почувствовать течку у самки и броситься за ней. В данном случае гормоны победят разум. А улица — опасности. Питомец попадет под машину, станет жертвой догхантеров или агрессивного сородича, угодит в отлов. А животное нуждается в защите, любви и ответственном отношении со стороны хозяина!