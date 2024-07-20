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Представители иркутских землячеств почтили память участников военных действий

В Иркутске состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы».

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске возле мемориала «Вечный огонь Славы» прошло торжественное мероприятие, посвященное памяти об участниках Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Патриотизм — это не искусственное, навязанное нам понятие. Это своеобразная народная идеология, корнями уходящая в глубины истории. Мы должны помнить, кто завоевал нашу победу, какой ценой и какими героическими поступками, — говорится в сообщении.

Участие в мероприятии приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, мэр Иркутска Руслан Болотов, Герой России космонавт Анатолий Иванишин, представители землячеств иркутян Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Крым, общественных, ветеранских, студенческих и школьных организаций. Они возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Белобородова.