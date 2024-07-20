The Weeknd намекнул на выпуск нового альбома

Певец The Weeknd опубликовал интригующий видеоролик под названием There Are Three Chapters In This Tale (пер. с англ. — «В этой истории три главы»), намекая на грядущий выпуск нового альбома. Вероятно, следующая пластинка завершит трилогию, начатую двумя предыдущими лонгплеями After Hours (2020) и Dawn FM (2022).
Вместе с тем The Weeknd анонсировал большой сольный концерт на примерно 70 тысяч человек в Сан-Паулу, Бразилия, который пройдет 7 сентября на стадионе «Морумби». По данным Pitchfork, зрители увидят совершенно новый продакшен.
Надеемся, все желающие смогут попасть, ведь в прошлом году The Weeknd установил мировой рекорд по продажам билетов на знаменитый стадион «Уэмбли» в Лондоне. Тогда фанаты приобрели 87 тысяч билетов — это почти аншлаг.