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The Weeknd намекнул на выпуск нового альбома

Певец The Weeknd опубликовал интригующий видеоролик под названием There Are Three Chapters In This Tale (пер. с англ. — «В этой истории три главы»), намекая на грядущий выпуск нового альбома. Вероятно, следующая пластинка завершит трилогию, начатую двумя предыдущими лонгплеями After Hours (2020) и Dawn FM (2022).

Источник: Звук

Певец The Weeknd опубликовал интригующий видеоролик под названием There Are Three Chapters In This Tale (пер. с англ. — «В этой истории три главы»), намекая на грядущий выпуск нового альбома. Вероятно, следующая пластинка завершит трилогию, начатую двумя предыдущими лонгплеями After Hours (2020) и Dawn FM (2022).

Вместе с тем The Weeknd анонсировал большой сольный концерт на примерно 70 тысяч человек в Сан-Паулу, Бразилия, который пройдет 7 сентября на стадионе «Морумби». По данным Pitchfork, зрители увидят совершенно новый продакшен.

Надеемся, все желающие смогут попасть, ведь в прошлом году The Weeknd установил мировой рекорд по продажам билетов на знаменитый стадион «Уэмбли» в Лондоне. Тогда фанаты приобрели 87 тысяч билетов — это почти аншлаг.