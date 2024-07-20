The Weeknd намекнул на выпуск нового альбома

Надеемся, все желающие смогут попасть, ведь в прошлом году The Weeknd установил мировой рекорд по продажам билетов на знаменитый стадион «Уэмбли» в Лондоне. Тогда фанаты приобрели 87 тысяч билетов — это почти аншлаг.