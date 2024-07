The Weeknd намекнул на выпуск нового альбома

Певец The Weeknd опубликовал интригующий видеоролик под названием There Are Three Chapters In This Tale (пер. с англ. — «В этой истории три главы»), намекая на грядущий выпуск нового альбома. Вероятно, следующая пластинка завершит трилогию, начатую двумя предыдущими лонгплеями After Hours (2020) и Dawn FM (2022).