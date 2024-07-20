Электробусы заменили автобусы еще на трех городских маршрутах

«Москва — номер один в Европе по количеству электробусов, и мы продолжаем развивать сеть экологичного транспорта по поручению Сергея Собянина. Еще 21 электробус вышел на три маршрута в четырех округах столицы. Поездки жителей между районами и до станций рельсового каркаса станут комфортнее», — отметил Максим Ликсутов.
Электробус, следующий по маршруту Т59 к, едет от остановки «Метро “Сокол”» до остановки «Улица Маршала Тухачевского». Он проходит через районы Сокол, Щукино и Хорошево-Мневники.
Маршрут № 641 проходит от станции метро «Аминьевская» и одноименной станции Московского центрального диаметра до улицы Ватутина через районы Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское.
Маршрут № 760 идет от второго Московского крематория и до станции метро «Щелковская». Он проложен через районы Новокосино, Вешняки, Ивановское, Гольяново, Восточное Измайлово, Северное Измайлово, а также городской округ Балашиха.
В вечерние часы электробус № 760 ходит по укороченному маршруту № 760 к. Конечная остановка — «Салтыковская улица, 41». После изменений транспорт ходит в обе стороны по Салтыковской улице.
Как развивается сеть экологичного транспорта.
Москва находится в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта и занимает первое место в Европе по числу электробусов. Первые электробусы российского производства вышли на маршруты в столице в сентябре 2018 года. Технику обслуживают по контрактам жизненного цикла. Это означает, что в течение 15 лет с момента передачи в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за исправность каждой машины.
С 2022 года в город поставляют электробусы улучшенной комплектации. От более ранних их отличает ряд преимуществ, в том числе адаптивное освещение салона — оно меняется от холодного к теплому в 14:00 для комфорта пассажиров. Помимо этого, передний указатель маршрута стал больше на 18 процентов (теперь он более заметен издалека), электроотопитель салона не влияет на окружающую среду и позволяет поддерживать оптимальную температуру, а запас хода увеличен с 40−50 до 80 километров: электробус после подзарядки проходит больший путь, при этом вес машины остался прежним.
Инновационный транспорт сегодня обслуживают на девяти площадках. Для организации новых электробусных маршрутов Москва начала строить современные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам почти в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий парк электробусов — «Салтыковка» в ВАО. Он обслуживает маршруты на востоке города.
Экологичный транспорт делает поездки пассажиров комфортнее, а также снижает негативное влияние на окружающую среду. Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.
С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще большее число экологичного транспорта выйдет на линии, заменив автобусы.
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