Прогулки с ветерком: в Парке Горького планируют проводить экскурсии на электрокаре

Маршрут протяженностью около 3,5 километра будет начинаться от арки главного входа и проходить по главным достопримечательностям и знаковым местам парка. Обзорные экскурсии могут быть как индивидуальными, так и групповыми — до пяти человек. Гостей будут знакомить с объектами культурного наследия и символами Парка Горького, такими как фонтанная площадь, светомузыкальный фонтан, садовые комнаты «Танцовщица», «Музыкальная беседка» и «Девушка на буме», музей современного искусства «Гараж», Голицынский пруд. Сопроводит прогулку рассказ аудиогида.