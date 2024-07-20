Прогулки с ветерком: в Парке Горького планируют проводить экскурсии на электрокаре

«Мы заметили, что белые открытые гольф-кары, курсирующие по парку, вызывают особый интерес у прохожих. Поэтому решили поддержать москвича, который обратился к нам с идеей использовать их для экскурсий, чтобы расширить спектр услуг, доступных жителям и гостям города», — рассказали в пресс-службе парка.
Маршрут протяженностью около 3,5 километра будет начинаться от арки главного входа и проходить по главным достопримечательностям и знаковым местам парка. Обзорные экскурсии могут быть как индивидуальными, так и групповыми — до пяти человек. Гостей будут знакомить с объектами культурного наследия и символами Парка Горького, такими как фонтанная площадь, светомузыкальный фонтан, садовые комнаты «Танцовщица», «Музыкальная беседка» и «Девушка на буме», музей современного искусства «Гараж», Голицынский пруд. Сопроводит прогулку рассказ аудиогида.
Экскурсии будут проходить по выходным каждые полчаса с 11:00 до 13:30 и с 15:00 до 16:30. Приобрести билеты можно в информационном центре парка и в сувенирном магазине, расположенном в арке главного входа.
«Это хороший пример того, как москвичи решают, что они хотят видеть в парках столицы», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.
Для сбора таких идей сейчас работает медиаплатформа «Город обсуждает стандарты культурного досуга». Например, в рамках тематического проекта «Парки» подана схожая идея по организации прогулок по паркам на велорикшах или гольф-карах. Помимо этого, москвичи предлагают поставить там питьевые фонтанчики, организовать предоставление услуг профессионального фотографа и в жаркое время раздавать мороженое за городские баллы.
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