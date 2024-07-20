В ЦПКиО Волгограда появятся 36-метровые «Русские горки»

В следующем году в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда рядом с колесом обозрения появятся «Русские горки». Высота экстрим-аттракциона составит 36 метров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЦПКиО, контракт на строительство с поставщиком уже заключили. Согласно проекту, горки будут состоять из 11 петель и виражей.
— «Русские горки» дополнят создаваемый в ЦПКиО комплекс экстремальных развлечений. Сейчас в парке уже открыты поднимающий на высоту семиэтажного дома «Большой Маятник» и дарящая ощущение невесомости «Мельница», — напомнили волгоградцам.
Также горожанам в ближайшее время предлагают оценить экстрим-аттракцион «Седьмое небо». По задумке в комплекс войдет еще один развлекательный объект. Его название пока держат в секрете.