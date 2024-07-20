Прием документов в колледжи Беларуси начали 20 июля, включая новые специальности

Прием документов в колледжи начался, в субботу, 20 июля в Беларуси, передает Sputnik.by.
Сообщается, что на среднее специальное образование намерены принять в 2024 году более 3250 выпускников белорусских школ. Говорится, что 2864 из них будут приняты на бюджетную форму обучения. Сказано, что документы на бюджет от девятиклассников будут принимать с 20 июля до 3 августа. Что касается одиннадцатиклассников, то они смогут подать документы до 6 августа.
Также уточняется, что колледжи в 2024 году открывают набор на новые специальности. Так, среди новых специальностей Колледж сферы обслуживания предлагает «финансовую деятельность. Специалист по финансовым услугам». В Колледже цифровых технологий запускают «техническую эксплуатацию мехатронных систем электронного производства», «производство изделий микро- и наноэлектроник». Колледж торговли и коммерции предлагает «маркетинговую деятельность», а педагогический колледж — «обучение физической культуре. Учитель».