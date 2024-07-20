Прием документов в колледжи Беларуси начали 20 июля, включая новые специальности

Сообщается, что на среднее специальное образование намерены принять в 2024 году более 3250 выпускников белорусских школ. Говорится, что 2864 из них будут приняты на бюджетную форму обучения. Сказано, что документы на бюджет от девятиклассников будут принимать с 20 июля до 3 августа. Что касается одиннадцатиклассников, то они смогут подать документы до 6 августа.