Челябинская телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня металлурга

Напомним, что День металлурга отмечают у нас в третье воскресенье июля, которое в этом году выпадает на 21-е число. Однако торжественные в Челябинской области мероприятия стартовали до этой даты. Например, Магнитогорск с большим размахом отпраздновал еще накануне. А сегодня вечером гулянья начнутся в Челябинске: на стадионе «Восход» в Ленинском районе по приглашению трубопрокатчиков выступят «Иванушки International». Ради их концерта и последующего фейерверка на несколько часов перекроют улицу Новороссийскую.