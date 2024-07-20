Рэпер RZA выпустит альбом с музыкой для балета

«Я сочиняю всю свою жизнь, хотя изначально и не осознавал, что занимаюсь именно этим. Вдохновение для A Ballet Through Mud я черпал из своих самых ранних творческих работ, написанных еще подростком, но их темы универсальны — любовь, открытия и приключения. Надеюсь, люди сделают мою музыку саундтреком своей жизни, превратив поход до продуктового или обед с близкими в нечто волшебное, вдохновляясь и позволяя своему воображению перенести их в другой мир хотя бы на мгновение», — отметил музыкант.