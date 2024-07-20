МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение. В воскресенье, 21 июля, в регионе местами пройдут сильные дожди и грозы.
«По данным синоптиков, 21 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди с грозами и порывы ветра до 15 метров в секунду», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.
«Будьте бдительны! Соблюдайте правила безопасности!» — предупредили в ведомстве.
Во время грозы нельзя находиться в водоеме или на его берегу. Следует отойти от берега и спуститься с возвышенного места в низину.
При порывистом ветре на улице нужно держаться как можно дальше от легких конструкций, деревьев и линий электропередач.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области ожидается резкое ухудшение погодных условий 19 и 20 июля. На это время было объявлено штормовое предупреждение.