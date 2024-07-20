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МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +28° 2 м/с 74% 759 мм рт. ст. +24°

На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение. В воскресенье, 21 июля, в регионе местами пройдут сильные дожди и грозы.

«По данным синоптиков, 21 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди с грозами и порывы ветра до 15 метров в секунду», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

«Будьте бдительны! Соблюдайте правила безопасности!» — предупредили в ведомстве.

Во время грозы нельзя находиться в водоеме или на его берегу. Следует отойти от берега и спуститься с возвышенного места в низину.

При порывистом ветре на улице нужно держаться как можно дальше от легких конструкций, деревьев и линий электропередач.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области ожидается резкое ухудшение погодных условий 19 и 20 июля. На это время было объявлено штормовое предупреждение.

МЧС