Туроператоры назвали стоимость отдыха в Красной Поляне на Новый год

По данным участников рынка, тарифы на размещение в объектах «Красной Поляны» изменились в пределах 10−15% по сравнению с прошлым сезоном. Однако на пике зимнего сезона цены будут на 30−40% выше текущих. Поэтому туристам, желающим отдохнуть в этой локации, в том числе на новогодние праздники, рекомендуется заранее бронировать туры.



Так, трехдневный тур с заездом 31 декабря и проживанием в отеле 3* с завтраком обойдется от 46 тысяч рублей без учета перелета. Размещение в отеле 4* на тех же условиях стоит от 61 тысячи рублей, а в отеле категории 5* — от 149 тысяч рублей.



Что касается затрат на дорогу, то билеты на авиарейсы на зиму при покупке летом обойдутся от 11,5 тысяч рублей в обе стороны на одного пассажира. Для сравнения, аналогичный перелет в сентябре будет стоить уже 25−30 тысяч рублей.