На следующей неделе ожидается повышение температуры по всему Узбекистану — синоптики

Каракалпакстан и Хорезмская область
Осадков наблюдаться не будет. Ветер восточный 7−12 метров в секунду,
Бухарская и Навоийская области
В этих регионах будет без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, в отдельных районах возможно усиление до 13−18 метров в секунду, а также пыльный поземок. Температура ночью будет в пределах 22−30 градусов, днем 34−43 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Осадков не ожидается. Ветер будет дуть восточный 7−12 метров в секунду, в отдельных районах возможно усиление до 13−18 метров в секунду, а таже пыльный поземок. Температура ночью 20−25 градусов, днем 34−41 градус.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
В этих регионах будет без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, в отдельных районах возможно усиление до 13−18 метров в секунду, с пыльным поземком. Температура днем 36−43 градуса.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Осадков не ожидается. Ветер восточный 5−10 метров в секунду, 23 июля в отдельных районах возможно усиление до 13−18 метров в секунду и пыльный поземок. Температура днем 34−40 градусов.
Горные районы республики
В отдельных районах