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На следующей неделе ожидается повышение температуры по всему Узбекистану — синоптики

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узгидромете рассказали, что начало следующей недели в республике будет жарким. Дожди стоит ждать только в горных районах страны, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Podrobno.uz

Каракалпакстан и Хорезмская область

Осадков наблюдаться не будет. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 22—23 июля в отдельных районах возможны порывы до 13−18 метров в секунду с пыльным поземком. Температура ночью 20−25 градусов, днем в пределах 34−41 градуса.

Бухарская и Навоийская области

В этих регионах будет без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, в отдельных районах возможно усиление до 13−18 метров в секунду, а также пыльный поземок. Температура ночью будет в пределах 22−30 градусов, днем 34−43 градусов.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области

Осадков не ожидается. Ветер будет дуть восточный 7−12 метров в секунду, в отдельных районах возможно усиление до 13−18 метров в секунду, а таже пыльный поземок. Температура ночью 20−25 градусов, днем 34−41 градус.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

В этих регионах будет без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, в отдельных районах возможно усиление до 13−18 метров в секунду, с пыльным поземком. Температура днем 36−43 градуса.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Осадков не ожидается. Ветер восточный 5−10 метров в секунду, 23 июля в отдельных районах возможно усиление до 13−18 метров в секунду и пыльный поземок. Температура днем 34−40 градусов.

Горные районы республики

В отдельных районах 22—23 июля возможны кратковременный дождь и гроза, 24 июля осадков не ожидается. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, в отдельных районах возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура ночью будет в пределах 13−18 градусов, днем от 23 до 30 градусов.