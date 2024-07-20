На следующей неделе ожидается повышение температуры по всему Узбекистану — синоптики

В этих регионах будет без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, в отдельных районах возможно усиление до 13−18 метров в секунду, а также пыльный поземок. Температура ночью будет в пределах 22−30 градусов, днем 34−43 градусов.