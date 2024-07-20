В центре Челябинска пьяный водитель BMW пытался скрыться от госавтоинспекторов

«Находясь на маршруте патрулирования, экипажем ДПС был задержан автомобиль BMW, за его управлением находился мужчина 1989 года рождения. В ходе проверки документов было установлено, что у водителя есть признаки опьянения. В ходе составления административных материалов он стал препятствовать сотрудникам полиции, а также попытался скрыться», — прокомментировали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городской ГАИ.