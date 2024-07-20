В центре Челябинска пьяный водитель BMW пытался скрыться от госавтоинспекторов

Сообщается, что все произошло на улице Цвиллинга ночью 20 июля.
«Находясь на маршруте патрулирования, экипажем ДПС был задержан автомобиль BMW, за его управлением находился мужчина 1989 года рождения. В ходе проверки документов было установлено, что у водителя есть признаки опьянения. В ходе составления административных материалов он стал препятствовать сотрудникам полиции, а также попытался скрыться», — прокомментировали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городской ГАИ.
В отношении водителя составлены административные материалы по статьям 12.26 и 19.3 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянение и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции соответственно).