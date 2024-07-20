Мэр Краснодара приехал на митинг и предложил заковать себя в наручники

Также мэр пообещал подвезти жителям воду в необходимом им количестве и сказал, что не уйдет с места протеста, пока не дадут электроснабжение. В ответ одна из протестующих закричала, что «мы тоже отсюда не уйдем». Другие люди поддержали ее аплодисментами. «Еще раз повторяю, я отсюда не уеду. Сейчас сядем с управляющими компаниями, будем вместе с вами… Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — заявил Наумов, призвав жителей как можно скорее разблокировать движение по магистрали.