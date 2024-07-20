В США вслед за Канадой началась вспышка листериоза, есть погибшие

Когда бактерия попадает в ослабленный организм, это вызывает тяжелую болезнь под названием инвазивный листериоз. Первыми и наиболее распространенными симптомами являются диарея и рвота. Затем могут наступить лихорадка, головная боль, мышечные боли и усталость. Также возможны спутанность сознания, потеря равновесия или судороги. ~Признаки обычно появляются в течение двух недель~, но могут начаться в тот же день или даже спустя 70 дней. Во время беременности заражение грозит выкидышем, преждевременными родами, серьезными проблемами со здоровьем у новорожденного.