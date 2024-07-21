У подрядчика строительства красноярского метротрама новый директор Константин Матвеев

«Как председатель правления Тоннельной ассоциации России давно знаком с экспертным потенциалом Группы компаний “Моспроект-3”, которая в течение 10 лет под руководством Анны Дмитриевны Меркуловой успешно реализовывала ключевые задачи в Стройкомплексе Москвы. Уверен, что и все поставленные перед холдингом руководством страны задачи по развитию метро в регионах России также будут реализованы», — отметил Константин Матвеев.