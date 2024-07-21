У подрядчика строительства красноярского метротрама новый директор Константин Матвеев

Новым генеральным директором ОАО «Моспроект-3» стал Константин Матвеев.
Константину Матвееву 64 года. Раннее он возглавлял крупные строительные предприятия и инжиниринговые компании в Стройкомплексе Москвы и России, участвовал в строительстве космодрома «Восточный» госкорпорации «Роскосмос».
Матвеев положительно оценил работу холдинга по реализации проектов строительства метрополитена в Москве и регионах России, подчеркнув, что коллектив компании обладает необходимыми профессиональными компетенциями.
«Как председатель правления Тоннельной ассоциации России давно знаком с экспертным потенциалом Группы компаний “Моспроект-3”, которая в течение 10 лет под руководством Анны Дмитриевны Меркуловой успешно реализовывала ключевые задачи в Стройкомплексе Москвы. Уверен, что и все поставленные перед холдингом руководством страны задачи по развитию метро в регионах России также будут реализованы», — отметил Константин Матвеев.
Анна Меркулова, раннее возглавлявшая Группу компаний «Моспроект-3» покинула проект.