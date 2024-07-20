В Париж прибыли первые казахстанские спортсмены

«Мы сегодня заехали с утра в деревню. Успели только позавтракать. Наша команда стала первой из сборной Казахстана, кто уже заселился. Будем всех встречать. Что могу сказать? Условия отличные, атмосфера — олимпийская. Все красиво и уютно. Вот насчет столовой полноценно не могу сказать. Мы еще не успели как следует ознакомиться с меню, но, думаю, оно включает в себя все необходимое и каждый найдет свое. Дополнительно внутри деревни имеются зоны питания, кофейни и так далее».