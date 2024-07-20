В сети вышел сериал «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом

Впрочем, мутноватый букмекерский антураж тут все равно проглядывает: здешние графика, декорации и костюмы вызывают в памяти то синематики из видеоигр нулевых, то приключенческие фэнтези-сериалы девяностых, в связи с чем самым интригующим элементом «Обреченных» становится бюджет. Он тут, как сообщается, сопоставим с тратами на «Игру престолов» — $140 млн на сезон из десяти эпизодов (одна серия хита HBO стоила плюс-минус $15 млн). Есть, конечно, надежда, что в следующих сериях Эммерих вернется к жанру катастрофы не только в смысле зрительских впечатлений, но и буквально, то есть обрушит на героев, скажем, Луну. Проверять, впрочем, нет никакого желания: ожидание сиквела «Гладиатора» определенно не столь томительно, чтобы скрашивать его «Обреченными на славу». Которые, как ни изгаляйся при переводе, обречены все-таки на смерть — бесславную.