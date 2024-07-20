Калининградские хирурги выполнили уникальную для региона операцию

По словам лечащего врача, женщина жаловалась на трудности при ходьбе, неудобство сидеть, ходить, носить одежду. Объём правого бедра у неё был больше левого на 18 сантиметров. Специалисты выявили, что такое новообразование не просто расположено на бедре, а исходит из малого таза.