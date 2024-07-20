Калининградские хирурги выполнили уникальную для региона операцию

В Калининградской области хирурги выполнили уникальную операцию, удалив у пациентки большую липому на правом бедре. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
По словам лечащего врача, женщина жаловалась на трудности при ходьбе, неудобство сидеть, ходить, носить одежду. Объём правого бедра у неё был больше левого на 18 сантиметров. Специалисты выявили, что такое новообразование не просто расположено на бедре, а исходит из малого таза.
«Случай довольно редкий, и наши врачи с ним также ранее не сталкивались. Поэтому было принято решение оперировать пациентку одновременно смешанной бригадой хирургов и травматологов с двусторонним доступом», — прокомментировал заведующий отделением хирургии № 2 Алексей Евтихов.
Сначала удалили большую часть липомы на бедре, затем с помощью лапараскопического доступа удалили липому малого таза. Операция длилась около трёх часов. Женщину выписали на пятые сутки. В настоящее время она находится на амбулаторном наблюдении.
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