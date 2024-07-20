50 дней осталось до V Всемирных игр кочевников

В ожидании масштабного и зрелищного события: до начала Всемирных игр кочевников осталось всего 50 дней. Этот уникальный праздник спорта и культуры кочевых народов соберет участников и зрителей со всего мира, чтобы отпраздновать древние традиции и современные достижения, сообщает Zakon.kz.