Отключение воды в Коминтерновском районе снова перенесли

Напомним, что в связи с проведением плановых работ отключения изначально должны были пройти 19 июля, но потом сроки перенесли на вечер субботы, 20 июля. О том, когда ограничения все же вступят в силу, горожан уведомят дополнительно.
Как рассказали в городском управлении дорожного хозяйства, при переключении сетей, имеющих большой диаметр, специалисты промывают их, заполняют новые сети, а также исследуют качество воды. При проверке воды выяснилось, что бактериологические показатели оказались положительные. Это объясняется жарой.
«В интересах горожан переключение магистральных водоводов в Коминтерновском районе отменено. Заказчик и подрядчик работ по строительству дублёра Московского проспекта предпримут все усилия, чтобы изменение сроков переключения инженерных систем не сказалось негативно на ходе реализации значимого для десятков тысяч горожан проекта», — сказано в сообщении.