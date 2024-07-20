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Калининградская область получит 22 школьных автобуса

Вся техника будет российского производства.

До конца 2024 года в российские регионы поступят более 2,6 тысяч новых школьных автобусов. Распоряжение об их распределении по субъектам подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Калининградская область получит 22 автобуса, 12 из которых — свыше 31 места.

Автобусы распределены на основании заявок от регионов, которые ранее были собраны специалистами Министерства просвещения. Большинство автобусов будет работать в сельских районах, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы.

Вся техника должна быть российского производства.