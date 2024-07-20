Калининградская область получит 22 школьных автобуса

До конца 2024 года в российские регионы поступят более 2,6 тысяч новых школьных автобусов. Распоряжение об их распределении по субъектам подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Калининградская область получит 22 автобуса, 12 из которых — свыше 31 места.
Автобусы распределены на основании заявок от регионов, которые ранее были собраны специалистами Министерства просвещения. Большинство автобусов будет работать в сельских районах, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы.
Вся техника должна быть российского производства.