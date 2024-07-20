Грозы, шквал и сильная жара — прогноз погоды в Казахстане на 21 июля

По информации синоптиков, в большинстве областей Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением порывистого ветра до 15−20 м/с, а сильные ливневые дожди с градом ожидаются на востоке, в горных районах юга, юго-востока страны.