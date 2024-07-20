Деймон Албарн раскритиковал Боба Дилана за запрет смартфонов на концертах

Боб Дилан — не единственный музыкант, которому, похоже, не нравится съемка во время выступлений. В прошлом году фронтмен Placebo Брайан Молко приостановил концерт, потому что часть фанатов снимала его на смартфоны. Одного из них артист даже обвинил в неуважении к группе.