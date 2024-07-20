Прокуратура края взяла на контроль вопрос с отключением света в Краснодаре

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль вопросы восстановления электроснабжения в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
«Установлено, что отключение электроэнергии обусловлено аварией на электрической сети. Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты на контроль прокуратурой края», — говорится в сообщении.
Кроме того, краевая прокуратура отметила, что на месте находятся сотрудники территориальных прокуратур.
Напомним, ранее измученные отсутствием электроэнергии и воды жители района улицы Кирилла Россинского вышли на улицу с требованием восстановить подачу электричества. На место бунта прибыл мэр города Евгений Наумов и заявил, что не уедет, пока жителям не дадут свет.
Около четырех часов дня в МЦУ Краснодара сообщили, что подача электроэнергии восстановлена.