Прокуратура края взяла на контроль вопрос с отключением света в Краснодаре

Напомним, ранее измученные отсутствием электроэнергии и воды жители района улицы Кирилла Россинского вышли на улицу с требованием восстановить подачу электричества. На место бунта прибыл мэр города Евгений Наумов и заявил, что не уедет, пока жителям не дадут свет.