Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура края взяла на контроль вопрос с отключением света в Краснодаре

Ход и результаты восстановительных работ в Краснодаре контролирует прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль вопросы восстановления электроснабжения в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

«Установлено, что отключение электроэнергии обусловлено аварией на электрической сети. Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты на контроль прокуратурой края», — говорится в сообщении.

Кроме того, краевая прокуратура отметила, что на месте находятся сотрудники территориальных прокуратур.

Напомним, ранее измученные отсутствием электроэнергии и воды жители района улицы Кирилла Россинского вышли на улицу с требованием восстановить подачу электричества. На место бунта прибыл мэр города Евгений Наумов и заявил, что не уедет, пока жителям не дадут свет.

Около четырех часов дня в МЦУ Краснодара сообщили, что подача электроэнергии восстановлена.

энергетика