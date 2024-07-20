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Лишних пробок нам только не хватало: В Кишиневе одну из самых оживленных улиц перекрывают до конца лета

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и, по возможности, объезжать указанную зону.

Источник: Комсомольская правда

Внимание: в Кишиневе одну из полос бульвара Дечебал перекрывают до конца лета.

Как сообщили в столичной мэрии, с 22 июля до 30 августа будет приостановлено движение по первой полосе на бул. Дечебал, на участке между ул. Н. Титулеску и бул. Дачия, в направлении ул. Н. Титулеску (нечётная сторона).

Ограничительная мера связана с ремонтными работами на бул. Дечебал.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и, по возможности, объезжать указанную зону.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Участок улицы на Рышкановке полностью перекроют на одну ночь. С 23.00 21 июля до 05.30 22 июля будет полностью перекрыто дорожное движение по Московскому проспекту в периметре улиц Мирон Костин и Алеку Руссо. Данная мера связана с асфальтированием дороги.

Водителей призывают выполнять требования патрульных, проявлять терпение и не нарушать ПДД.