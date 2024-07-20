Лишних пробок нам только не хватало: В Кишиневе одну из самых оживленных улиц перекрывают до конца лета

Как сообщили в столичной мэрии, с 22 июля до 30 августа будет приостановлено движение по первой полосе на бул. Дечебал, на участке между ул. Н. Титулеску и бул. Дачия, в направлении ул. Н. Титулеску (нечётная сторона).